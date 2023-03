Deux journalistes de France 3 Lorraine agressées au procès du "pilleur de musées" à Sarreguemines

Deux journalistes de France 3 Lorraine ont été agressées "physiquement et verbalement", lundi 13 mars, annonce la direction de France 3 Grand Est. Les deux femmes étaient présentes au tribunal correctionnel de Sarreguemines, ce lundi matin, pour le procès de l'Alsacien Stéphane Breitwieser , soupçonné d'avoir volé des œuvres d'art dans des musées lorrains, alsaciens et allemands, entre 2016 et 2019.

Selon France 3, le prévenu a "sauté à la gorge" de l'une des deux journalistes quand il a aperçu sa caméra, pour tenter de la lui subtiliser. Lorsque sa collègue a essayé de s'interposer, elle s'est fait cracher dessus.

Des plaintes bientôt déposées

La direction de France 3 Grand Est et les deux journalistes vont porter plainte. "Toutes les mesures utiles sont mises en place pour accompagner ces deux journalistes", assure la chaîne de télévision locale. "La direction de France 3 Grand Est et la direction du réseau régional de France 3 apportent tout leur soutien à nos collègues et saluent leur engagement professionnel."