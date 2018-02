Si vous avez été victimes d'un cambriolage entre juin 2017 et janvier 2018, vous êtes invités à vous présenter à la gendarmerie de Pézenas (Hérault) pour reconnaître des objets volés qui seront visibles jeudi 8 et vendredi 9 février.

Si vous avez été victimes d'un cambriolage entre les mois de juin 2017 et janvier 2018 dans le Piscénois et le Biterrois, rendez-vous à la gendarmerie de Pézenas, jeudi 8 et vendredi 9 février.

Vous êtes invités à venir reconnaître des biens qui vous auraient été volés. Ils seront visibles dans les locaux de la compagnie, avenue Jean-Baptise-Salvaing et Jessica-Schneider, de 08h-12h et de 14h-19h.

Vous devrez vous munir d’une pièce d’identité, du justificatif d’achat et du dépôt de plainte relatif au cambriolage. Les bijoux et autres objets de valeurs seront remis à leurs propriétaires après avoir été dûment identifiés.