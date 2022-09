Deux jours de procès pour le maire de Grenoble dans le dossier de la Fête des Tuiles

Éric Piolle comparait avec 6 autres prévenus devant le Tribunal de Valence dans un dossier de soupçons de favoritisme dans l'attribution de l'organisation de cet événement en 2015 et 2016. Pour lui ces prestations artistiques n'avaient pas à passer par une procédure d'appel d'offre.

C'est ce lundi que doit débuter devant le tribunal judiciaire de Valence le procès de "la Fête des Tuiles" de Grenoble, cette grande fête populaire initiée par l'équipe écologiste élue en 2014 à la tête de la ville. La municipalité revendiquait 80.000 spectateurs en 2015 lors de première édition. Une édition dont l'organisation avait été attribuée à l'association "Fusées", comme l'année suivante en 2016. Des marchés passés sans appel d'offre comme l'avait pointé la Chambre régionale des comptes dans un rapport de 2018.

C'est ce qui vaut au maire de Grenoble, Éric Piolle, de comparaître durant deux jours comme 6 autres prévenus. Parmi eux d'anciens cadres de l'administration municipale, ainsi que l'association prestataire en tant que personne morale et l'un de ses membres. Le maire écologiste et la "chaîne hiérarchique" de l'administration de l'époque sont soupçonnés de favoritisme ("atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics" selon la qualification juridique) ; et l'association d'en avoir bénéficié.

Un débat technique pour la défense

L'association "Fusées" s'étaient vue allouée 123.000 euros en 2015 et 128.000 euros en 2016 pour l'organisation de cet événement. Le maire de Grenoble avait été entendu sous le régime de la garde à vue le 1er juin 2021 dans les locaux de la PJ de Valence, où l'enquête avait été délocalisée - enquête dirigée par le parquet de Valence. Éric Piolle se défend des accusations de favoritisme et parle d'un débat technique sur les règles d'attribution des marchés publics. Pour lui il s'agissait de prestations artistiques qui n'avaient donc pas à passer par des appels d'offre. "Dans ce dossier il n'est pas question d'enrichissement personnel, souligne son avocat Thomas Fourrey : il n'y a pas de dessous de table , il n'y a pas de détournement de fonds. Il s'agit juste de savoir si l'organisation du spectacle intégré au sein de la Fête des Tuiles devait faire l'objet d'un marché public, d'une mise en concurrence." Par ailleurs le maire se défend de toute proximité avec l'association et son metteur en scène.

Le groupe d'Alain Carignon souhaite se constituer partie civile

L'argument de la nature artistique des prestations est contesté par Thierry Aldeguer, avocat du groupe d'opposition au conseil municipal de Grenoble emmené par l'ancien maire Alain Carignon : "pour que ça marche selon la jurisprudence, il faut établir que seule l'association que vous avez choisie était en mesure de produire cette manifestation. Mais ce n'est pas le cas et la Chambre régionale des comptes le dit." L'avocat souhaite se porter partie civile au procès, au nom du groupe d'opposition. La Ville elle-même s'est portée partie civile... sur proposition d'un adjoint au maire. "Qui va entendre objectivement la position de la Ville?" interroge l'avocat pour justifier sa demande. Seul le tribunal pourra dire si cette constitution de partie civile est recevable ou non.

Le procès, prévu à l'origine sur une demi-journée en mars, a finalement été repoussé à ce lundi, et sa durée à été portée à deux jours à la demande des avocats. Éric Piolle et les autres prévenus risquent en théorie jusqu'à deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende, ainsi que des peines complémentaires comme l'interdiction d'exercer une fonction publique.