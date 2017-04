A deux jours du festival, la 2e édition de Musik'avril est annulée à Brive

Nouveau coup dur pour les amateurs de musiques actuelles à Brive : après l'annulation du concert de Bob Sinclar, c'est cette fois la 2e édition du festival Musik'avril qui est annulée à deux jours des premiers concerts.

C'est râpé pour celles et ceux qui comptaient voir Chamberlain, Zenzilé, Nosfell et Féfé en concert à Brive. Ces artistes, qui devaient se produire sur la scène des Treize Arches ce vendredi et ce samedi, ne viendront pas dans la cité gaillarde pour la deuxième édition du festival Musik'avril, annulée à deux jours des premières notes "pour des raisons indépendantes de notre volonté" selon les organisateurs.

Bob Sinclar également annulé il y a quelques jours

Des réservations trop faibles en serait la cause, selon nos informations. Un vrai paradoxe, en tout cas, entre une population qui reproche régulièrement un manque de concerts et qui n'y va pas quand des beaux noms sont à l'affiche. Pour les demandes de remboursement, il faudra s'adresser à la billetterie des Treize Arches à compter du 2 mai. C'est, quoiqu'il en soit, un nouveau coup dur pour les amateurs de musiques actuelles. Il y a quelques jours, c'est le concert de Bob Sinclar prévu le 3 juin qui a été annulé en raison de problèmes techniques à l'espace des Trois Provinces où devait se produire le DJ. Celui ci était porté la municipalité.