Deux kebabs sarthois fermés pour de graves manquements à l'hygiène

Des murs et des sols encrassés, de la viande décongelée puis recongelée, des poubelles de la veille non vidées : ce sont quelques-uns des manquements aux règles d'hygiène constatés par les services de l'État dans deux restaurants de kebab de la Sarthe en février. Le Royal Kebab de Vibraye et le Kebab Rapid d'Ecommoy sont fermés par arrêté préfectoral, annonce la préfecture dans un communiqué ce vendredi 24 février 2023.

Ces anomalies sont "de nature à mettre en péril la santé des consommateurs", estime la préfecture. Les arrêtés préfectoraux de fermeture seront levés après contrôles favorables de la Direction Départementale de la Protection des Populations.