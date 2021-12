Deux kilos de cannabis découverts à Grenade, trois personnes en détention provisoire

Les policiers ont découvert plusieurs kilos de drogue et de l'argent liquide sur un point de deal de Grenade. Trois personnes ont été placées en détention provisoire ce vendredi 10 décembre.

Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG)

Trois personnes ont été placées en détention provisoire, ce vendredi 10 décembre, après avoir été déférées devant le parquet. Ces trois personnes sont suspectées d'être des membres actifs d'un point de deal situé à Grenade. En tout, sept personnes ont été interpelées, dont deux mineurs. Ils font l'objet d'un contrôle judiciaire, précise le tribunal judiciaire de Grenoble. Les deux dernières personnes ont été remises en liberté.

Depuis le début de l'année, les forces de l'ordre surveillent ce point de deal, dans un immeuble situé entre deux rues passantes, à Grenade. Le 22 novembre, une information judiciaire était ouverte, et une opération, menée le 7 décembre dernier a permis de découvrir 2,5 kilos de résine de cannabis, 1,4 kilo d'herbe de cannabis et 49 grammes de cocaïne. Les policiers ont aussi saisis 3.500 euros et deux armes de poing.

L'opération a mobilisé des gendarmes de Toulouse, le Peloton de sécurité et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Colomiers, deux équipes cynophiles et la police municipale de Grenade.

Selon l'enquête, ce point de deal avait un chiffre d'affaires de 75.000 euros par mois.