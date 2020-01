Deux kitesurfeurs secourus par hélicoptère au large du Touquet

Le Touquet-Paris-Plage, France

C'est un témoin à terre qui a donné l'alerte ce samedi, à 14h30, en appelant les pompiers. Il aperçoit au loin un kitesurfeur est en difficulté au large de la pointe du Touquet. Le Cross (Centre régional de surveillance et de sauvetage) Gris-Nez décide d'envoyer l'hélicoptère Dauphin de la Marine Nationale.

Un second kitesurfeur

L'appareil décolle depuis sa base du Touquet et constate en arrivant sur zone, à environ 2 kilomètres de la côte, qu'un second kitesurfeur est en difficultés également. Les deux victimes sont donc hélitreuillés et pris en charge, une fois à terre, par les pompiers du Pas-de-Calais. Ils sont sains et saufs et en sont quitte sans doute pour une belle frayeur.