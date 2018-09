Deux Landais condamnés à de la prison ferme pour avoir volé des dizaines de milliers de litres de carburant

Par Maëlle Robert, France Bleu Gascogne

Deux trentenaires ont été condamnés à quatre et six mois de prison ferme par le tribunal de Dax ce jeudi. Ils étaient jugés pour avoir siphonné entre 12.000 et 17.000 litres de diésel dans une station-service à Tartas au mois de juillet.