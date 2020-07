Deux Landais en garde à vue pour une agression au couteau à Seignosse

Les faits se sont déroulés entre 4 heures et 5 heures du matin, dans la nuit de dimanche à lundi sur la côte landaise. Dans une résidence à Seignosse, lors d'une soirée très arrosée, une bagarre a éclaté.

Dans cette bagarre, un jeune Palois de 20 ans s'effondre, poignardé de 3 coups de couteau dont un dans l'abdomen. Son pronostic vital est engagé. Le jeune homme est opéré en urgence à l'hôpital de Bayonne. Ce lundi, toujours hospitalisé, il est en réanimation. D'après le parquet de Dax, ses jours ne sont plus en danger. A l'origine de cette bagarre dont le jeune homme est victime, il y a une fille.

Jalousie et alcool

A Seignosse, dans cette résidence, dimanche soir, 14 jeunes venant de Pau font la fête. A cette soirée très alcoolisée, parmi les convives palois, il y a une Landaise, une jeune fille d'une vingtaine d'années. Cette dernière va titiller la jalousie de son petit ami, alors absent de cette soirée. Le petit ami en question, 20 ans, n'apprécie guère. Avec son frère, il débarque donc dans l'appartement. Ils viennent d'Hossegor avec un couteau et un pistolet d'alarme. La soirée dégénère et une bagarre éclate. Des coups de feu sont tirés et 3 coups de couteau plantés. La victime s'effondre.

L'un des auteurs présumés des coups de couteau est arrêté sur les lieux. L'autre sera réveillé quelques heures plus tard par les gendarmes de Seignosse, sans aucune résistances. Les 2 frères sont en garde à vue depuis lundi après-midi à la gendarmerie de Seignosse.