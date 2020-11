Deux Landais tués dans un accident de moto au Pays basque

L'accident s'est produit à Ayherre, au Pays Basque. Les deux victimes, deux Landais habitant à Castets et à Tercis-les-Bains, étaient âgées d'une trentaine d'années.

Un accident de la route a fait deux morts ce samedi à Ayherre (Pyrénées-Atlantiques) : les deux victimes, un homme et une femme, originaires des Landes, étaient sur une moto qui a glissé dans un virage. Les faits se sont produits vers 15h sur la départementale 10 entre Hasparren et La Bastide-Clairence. Le pilote du deux-roues a visiblement perdu le contrôle dans un virage, probablement à cause d'une chaussée glissante, selon les premiers éléments de l'enquête. Aucun autre véhicule n'est impliqué dans l'accident. A l'arrivée des secours, les deux victimes, âgées d'une trentaine d'années, étaient déjà en arrêt cardio-respiratoire.

La jeune femme était originaire de Castets et le pilote de Tercis-les-Bains, dans les Landes.