Deux Lavallois ont été condamnés à de la prison ferme

Deux hommes âgés de 24 et 28 ans étaient jugés ce lundi devant le tribunal correctionnel de Laval. Jeudi dernier, ils ont passé à tabac un Lavallois de 48 ans.

Laval, France

Ce lundi 24 décembre, le tribunal correctionnel de Laval a condamné deux Lavallois à des peines de prison ferme. Le premier, âgé de 28 ans, déjà condamné à vingt reprises, écope de deux ans et 3 mois de prison, le second, de douze mois dont six avec sursis.

Jeudi dernier, devant un immeuble, rue de la charité à Laval, ils ont roué de coup un homme de 48 ans. Ce dernier a eu 21 jours d'I.T.T.

Le plus âgé des deux agresseurs avait rencontré sa victime en prison il y a une dizaine d'années.