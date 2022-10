Deux lignes du réseau Tango perturbées à Nîmes après des jets de pierres

A nouveau des jets de pierres contre un bus à Nimes. Cela s'est produit ce lundi soir dans le quartier Pissevin annonce la société Tango sur son compte Twitter. Deux lignes sont déviées. La T2 et la 8. Trois arrêts ne seront plus desservis ce lundi soir. Porte des arts, Pissevin et Trait d'Union.

