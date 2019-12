Deux Lorrains interpellés pour trafic de stupéfiants rue Saint-Nicolas à Nancy

Deux hommes âgés de 30 et 35 ans seront jugés ce vendredi 13 décembre en comparution immédiate à Nancy pour trafic de stupéfiants. Interpellés lundi 9 décembre, ils s'adonnaient à leurs activités dans deux appartements d'un immeuble de la rue Saint-Nicolas.

Deux Lorrains âgés entre trente et trente-cinq ans seront jugés en comparution immédiate à Nancy ce vendredi 13 décembre, quatre jours après leur interpellation par la brigade des stupéfiants de la Sûreté Départementale, rue Saint-Nicolas.

Deux voisins trafiquants de drogue

Ce sont des voisins, excédés par les allers et venues dans l'immeuble, qui ont alerté les policiers. Après plusieurs semaines d'enquête, les représentants des forces de l'ordre ont procédé aux interpellations ce lundi 9 décembre. Les deux hommes ont été arrêtés en flagrant délit de trafic. Un client a également été interpellé avant d'être relâché.

Lors de la perquisition, plusieurs centaines de grammes de résine de cannabis et de cannabis, ainsi que 3000 euros en liquide et quatre armes de poing ont été saisis à leur domicile. Ces deux récidivistes étaient voisins, et s'adonnaient à leur trafic depuis plusieurs années. Ils ont tous les deux reconnus les faits.