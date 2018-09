Les deux lycéens amiénois mineurs ont été interpellés à l'aube et placés en garde à vue une bonne partie de la journée.

Amiens, France

Un petit rassemblement s'est formé dans la journée devant le commissariat d'Amiens pour soutenir les deux lycéens mineurs. Leurs parents présents devant de l'hôtel de police dénoncent des interpellations musclées au petit matin ce jeudi. Selon Sud Education, les deux garçons de 15 et 16 ans sont scolarisés aux Lycées Louis Thuillier et Robert de Luzarches à Amiens. Selon le syndicat ils auraient été arrêtés pour des tags commis en octobre 2017. Sud Education dénonce le caractère politique de ces arrestations "qui visent deux jeunes engagés depuis plusieurs années dans le mouvement social local"

"On était complètement attéré"

Claire , l'une des mamans , raconte qu'elle n'a pas compris ce qu'il se passait :"on était complètement attéré, je ne comprenais pas du tout ce qu'il se passait, on a eu du mal a savoir ce qui pouvait être reproché à notre fils, a priori des tags sur des murs ce qui semblerait selon la police justifier de débarquer chez nous,de fouiller et de prendre des photos"