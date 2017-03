Deux lycéens gravement blessés dans une bagarre à Romans-sur-Isère

L'altercation s'est déroulée sur un parking situé près du lycée du Dauphiné ce mardi à la pause de midi. Deux jeunes ont été blessés. L'un a reçu un coup de couteau, l'autre des coups de batte de baseball.

C'est une bagarre qui a très mal tourné à Romans-sur-Isère dans la Drôme. D'après les premiers éléments, une vingtaine de jeunes se sont battus un peu après midi sur le parking du Lidl situé rue Louis le Cardonnel à proximité du lycée du Dauphiné.

Une vingtaine de jeunes impliqués dans la bagarre

Deux d'entre eux, âgés de 17 et 19 ans, ont été sérieusement blessés et hospitalisés. L'un a reçu un coup de couteau sous l'omoplate. Le second a été frappé de plusieurs coups de batte de baseball sur le corps et sur le visage. Ils n'ont pas perdu connaissance et leurs jours ne sont pas en danger.

On ignore les raisons exactes de ce qui pourrait ressembler à un règlement de comptes entre jeunes.