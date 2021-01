Deux lycéens interpellés à Hazebrouck après le passage à tabac d'un sans-abri

La scène, d'une extrême violence, avait été diffusée sur les réseaux sociaux : le 12 janvier, un sans abri a été passé à tabac par deux adolescents à Hazebrouck. Deux lycéens de 16 et 17 ans, soupçonnés d'être les auteurs des coups, ont été interpellés.

Deux lycéens de 16 et 17 ans ont été interpellés après des violences commises sur un sans-abri, le 12 janvier, à Hazebrouck. Sur le parking de la cité scolaire des Flandres, où ils sont scolarisés, ils sont soupçonnés d'avoir frappé, et projeté au sol, un SDF d'une quarantaine d'années qui se trouvait là. Une scène "d'une extrême violence" selon une source policière, qui a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

Deux interpellations, une semaine et dix jours après les faits

Un premier adolescent a été arrêté une semaine plus tard, le 19 janvier, il aurait reconnu les faits et donné l'identité de son complice présumé, qui s'est rendu de lui-même quelques jours plus tard au commissariat d'Hazebrouck. L'un est mis en examen, l'autre attend d'être convoqué par un juge.