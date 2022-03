Deux lycées yonnais mis en cause sur Twitter pour une vidéo se moquant de l'islam : l'un va déposer plainte

La vidéo, mise en ligne sur Twitter ce vendredi soir, a été vue à plus de 49.000 reprises ce samedi peu avant midi. Elle est présentée comme "polémique" et deux noms de lycée yonnais (Vendée) y sont associés. L'un d'eux fait savoir à France Bleu Loire Océan qu'il va porter plainte pour diffamation.

C'est sur Twitter que cette courte vidéo, 10 secondes, a été mise en ligne vendredi 4 mars, dans la soirée. Une vidéo, présentée par le compte Twitter de Tajmaât, plateforme collaborative et communautaire pour les Maghrébins, comme "polémique". On y voit deux jeunes, qui selon le compte Taâjmat "se moquent de l'islam en imitant les musulmans". Ca se passe dans une pièce qui ressemble à une salle de classe. On entend le mot prophète, des rires et on voit un adulte en cravate filmant la scène. Selon le compte Tajmaât, la scène se passerait dans un établissement de La Roche-sur-Yon (Vendée). Tajmaât interpelle l'académie de Nantes : "il n'y aurait pas un problème là?"

Le lycée Notre-Dame-du-Roc va porter plainte pour diffamation

Dans un premier temps, il est écrit que cette scène aurait été filmée au lycée Mendès-France. Ce samedi midi, la direction n'a pas encore donné suite à nos messages. Puis dans un autre post, le compte Tajmaât mentionne le lycée Notre-Dame-du-Roc. Contacté par France Bleu Loire Océan, le directeur Serge Daniel dément. Il fait savoir que "cette vidéo ne concerne pas le Lycée Notre Dame du Roc. Elle n’a pas été filmée dans l’établissement. Nous allons donc déposer plainte pour diffamation."

L'académie de Nantes dément toute implication des deux lycées cités

Egalement sollicité, le responsable du compte Tajmaât n'a pas encore donné suite à nos demandes. Peu avant 13h, dans un mail, l'académie de Nantes fait savoir "qu'après vérification, la vidéo n’a été tournée dans aucun des deux établissements cités."

En octobre, à Nantes, des patrouilles de police avaient dû être déployées près du lycée Guist'hau après la diffusion sur internet d'une vidéo d'une soirée privée au cours de laquelle des jeunes parodiaient une prière musulmane.