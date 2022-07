Deux maçons éteignent un départ de feu de forêt en Dordogne

Patrice Simon est arrivé sur le chantier avec son ouvrier un peu avant six heures du matin ce jeudi 21 juillet à Creyssenssac-et-Pissot. Il raconte qu'ils ont vu une lueur dans les bois, en face de la maison. "Il faisait nuit encore, on est rentré pour voir ce que c'était et c'était un départ de feu, il était pas très important. On a jeté deux seaux d'eau dessus pour l'éteindre. On a ensuite prévenu monsieur le maire qui a prévenu la gendarmerie [...] On a eu de la chance d'arriver au bon moment, les flammes faisaient 20 ou 30 centimètres et c'était entre deux arbres". Les pompiers n'ont pas eu besoin d'intervenir.

Une enquête ouverte

Le maire de Creyssenssac-et-Pissot, Claude Denis soupçonne un acte volontaire. Ce n'est pas possible dit-il que le feu soit parti tout seul. Il a appelé la gendarmerie. Les gendarmes de Saint-Pierre-de-Chignac sont venus sur place, ils ont relevé un départ de feu sur 30 ou 40 centimètres. La compagnie de Périgueux a ouvert une enquête et les investigations sont en cours précise-t-elle.