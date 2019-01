Deux mafieux géorgiens arrêtés et incarcérés en Drôme

Deux ressortissants Géorgiens ont été condamnés à un an de prison ferme, ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Valence. Les deux hommes font partie d'une organisation criminelle vivant de petits mais lucratifs larcins.

Puy-Saint-Martin, France

Des mafieux géorgiens, arrêtés en Drôme et condamnés à un an de prison ferme. Ces hommes de 23 et 37 ans appartiennent à une organisation criminelle qui n'hésite pas à franchir les frontières. Son nom, Vor V Zakone, "voleurs dans la loi", en français. Ils disent habiter autour de Marseille, mais sévissent dans tout le Sud-Est du pays.

Méthodes étonnantes, et lucratives

Pas de banque cambriolée dans le mode opératoire de cette mafia, mais des commerces ou petites supérettes dans lesquelles sont dérobées des bouteilles d'alcool. Leur méthode : des équipements très moulants, de type sous vêtements élasthanne, comme les plongeurs. Jeudi 27 décembre, ce sont pas moins de huit bouteilles qui sont retrouvées sur l'un des voleurs, dans un supermarché de Puy St Martin. Les gendarmes fouillent le véhicule, et retrouvent une quinzaine d'autres bouteilles.

Artillerie lourde chez les gendarmes

L'enquête se met en place rapidement : la brigade locale de gendarmerie est renforcée par le Groupe d’Enquête de Lutte Anti-Cambriolage, et par un détachement de l’Office Central de Lutte contre la Délinquance Itinérante. Conclusion : c'est bien l’organisation criminelle transnationale VOR V ZAKONE, groupe mafieux géorgien très organisé, qui est derrière ces vols. Plusieurs plans similaires étaient d'ailleurs programmés dans des communes rurales de Drôme et d'Ardèche dans les semaines à venir. Les deux voleurs interpellés avaient déjà écopé de plusieurs mois de prison ferme, mais aussi avec sursis pour un vol similaire en juillet dernier à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Sursis révoqué, ils filent donc en prison pour seize mois.

Deux autres membres de cette communauté ont déjà été interpellés par les gendarmes de la Bégude de Mazenc pour des vols similaires dans ce même supermarché de Puy-Saint-Martin.