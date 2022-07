Deux magasins de vélos cambriolés près du Mans : 180.000€ de marchandises dérobés

Les vélos sont des produits de plus en plus prisés des cambrioleurs. (Photo d'illustration)

Deux magasins de vélos ont été cambriolés en une semaine dans l'agglomération du Mans. Le premier : "Specialized", en zone Nord du Mans, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2022. Dix vélos de cette marque américaine très cotée ont été dérobés, pour un montant total de 90.000€. Certains de ces vélos étaient à assistance électrique. Les cambrioleurs ont fracturé la porte arrière du magasin.

Un cambriolage d'une heure et demie

Second cambriolage, dans la nuit du 11 au 12 juillet au "Mondovélo" de Mulsanne. Les voleurs ont découpé à la meuleuse une partie du bardage du magasin pour échapper à certaines caméras de surveillance. Ils sont restés une heure et demie sur place (entre 1h et 2h30 du matin). Ils sont repartis avec une quinzaine de vélos dont les prix de vente sont compris entre 3.500€ et 11.500€. Le préjudice total est de 85.000€.

Dans les deux cas, des vélos haut de gamme

Dans les deux cas, le même type de marchandises a été dérobé, à savoir des produits hauts de gamme. Des vélos qui deviennent rares et chers à cause d'une pénurie mondiale. "Il faudra six à huit mois pour retrouver ce stock" pronostique le patron du Mondovélo de Mulsanne qui subit là son troisième cambriolage en six ans. Chacun des deux responsables de magasin a porté plainte. Deux enquêtes sont ouvertes.