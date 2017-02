Deux maisons détruites dans un incendie à Steige, dans la vallée de Villée dans la nuit de lundi à mardi

Un incendie impressionnant dans la nuit de lundi à mardi dans le village de Steige dans la vallée de Villée. Deux maisons ont été détruites, les combles d'une troisième se sont embrasés. Il n'y a pas eu de victimes.

Les pompiers ont reçu le premier appel peu après minuit et demi dans la nuit de lundi à mardi. A Steige, dans la vallée de Villée, un incendie est en train de détruire deux maisons de la Grand rue au coeur du village. Des moyens importants sont donc envoyés sur place, en tout une cinquantaine d'hommes et dix-huit engins, parce que les interventions peuvent très vite devenir délicates près des cols, et que plusieurs maisons sont mitoyennes.

Un blessé léger, neuf personnes relogées

L'incendie s'est rapidement propagé aux combles d'une troisième maison, mais les pompiers, sous la direction du capitaine Guillaume Marchal, ont pu empêcher qu'une quatrième maison soit touchée. Une personne a été légèrement brûlée, et en tout neuf habitants doivent être relogés après cet incendie. L'étable qui est située près de ces maisons et les vaches qui étaient dedans ont pu être sauvées, tout comme un hangar hébergeant des chèvres.

Pour l'instant, on ne connaît pas l'origine de l'incendie. Les pompiers vont rester sur place une bonne partie de la journée pour les opérations de déblaiement.