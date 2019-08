Deux maisons partiellement détruites par un incendie à Chaillac

Chaillac, France

Deux maisons ont été partiellement détruites par un incendie, dans la nuit de mercredi à jeudi, à Chaillac. Les flammes sont parties d'une première maison, située au 7 rue de la Rembergeronerie. L'habitation était inoccupée "depuis plusieurs mois", selon un habitant. Le feu s'est ensuite propagé à la maison voisine, au 9 rue de la Rembergeronerie. Les dégâts sont importants : les toitures des deux habitations ont été détruites. Une dame âgée, qui était dans la deuxième maison, a été évacuée. Elle n'est pas blessée. Elle a pu être relogée chez des amis.

Ce sont en fait des pompiers qui revenaient d'une intervention qui ont vu les flammes. Ils ont immédiatement pris les premières mesures et appelé des renforts pour tenter de maîtriser l'incendie le plus vite possible.