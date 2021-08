Deux mamans du Calvados terminent leur périple de 6.000 kms en mémoire de leur fils Maël

La fin du Tour de France à vélo pour Aude et Solveig. Ces deux mamans originaires du Calvados sont attendues ce samedi 21 août entre 15h30 et 16h à Mondeville après 6.000 kilomètres parcourus en trois mois. Un voyage entièrement dédié à leur fils de 18 mois, Maël décédé d'une leucémie foudroyante.

Un voyage entièrement dédié à Maël mort à 18 mois d'une leucémie foudroyante - En Selle pour Maël

Un tour de France pour faire vivre le souvenir de Maël

6000 kilomètres réalisés en 70 étapes - En Selle pour Maël

Les deux jeunes femmes calvadosiennes sont partis il y a trois mois pour parcourir la France. Soixante-dix étapes, plus de 6.000 kilomètres parcourus pour faire vivre le souvenir de Maël. Leur fils dont elles ont parlé et évoqué le souvenir tout au long du voyage. L'occasion aussi de remercier tous ceux qui ont participé à la cagnotte lancée quand leur petit garçon était malade. A chaque étape, un accueil "assez impressionnant et incroyable avec toujours beaucoup de générosité et de bienveillance" témoignage Solveig.

"Sur chaque étape de la bienveillance et de la générosité" témoigne Solveig - En Selle pour Maël

Ce voyage nous a permis de nous renforcer

Avaler les kilomètres n'apaise pas la douleur d'avoir perdu son enfant mais "c'est toujours mieux que d'être restées chez soi" reconnaît l'une des deux mamans pour qui, "à chaud" il est encore difficile de mesurer ce qu'apporteront toutes ces rencontres et cette bienveillance. "Mais oui, nous serons sûrement un peu plus fortes".

"Un voyage qui n’apaise pas la douleur mais rend plus fortes" - En Selle pour Maêl

L'appréhension du retour et la peur du "vide"

Après trois mois passés sur la route, le couple avoue avoir du mal à réaliser qu'elles donneront ce samedi leurs derniers coups de pédales. Solveig et Aude appréhendent le vide du retour, de l'après. Mais pour leur retour à Mondeville, elles ne seront pas seules. Familles et amis les rejoindront à Cabourg pour faire les derniers kilomètres. Les deux mamans vont donc profiter de ces retrouvailles. Après ? "Il faudra trouver d'autres projets, d'autres objectifs pour combler ce vide".

Aude et Solveig arriveront à Mondeville en vélo, entourées de leurs familles et de leurs proches - En Selle pour Maêl