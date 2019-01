Deux marins-pêcheurs d'Arcachon se tuent sur l'A10 en Charente-Maritime

Arcachon, France

En raison du mauvais temps et de l'impossibilité de naviguer dans les passes du Bassin d'Arcachon l'équipage du Cap Horn a du laisser son bateau à La Rochelle ce mercredi soir. Le port d'Arcachon a envoyé sur place un camion frigorifique pour récupérer la cargaison de poissons et le patron du Cap Horn a loué un mini-bus pour rapatrier son équipage.

Vers 23h30 leur véhicule a fait une embardée sur la chaussée entre Saintes et Pons. Cinq marins pêcheurs se trouvaient à bord. Deux d'entre eux ont été éjectés du mini-bus et sont morts. L'un sur le coup, l'autre après l'intervention des secours. Les victimes étaient âgées de 25 et 53 ans.

Yves Herszfeld directeur du port de pêche d'Arcachon, actuellement en déplacement aux Pays-Bas a fait part de sa sidération et de sa grande tristesse.