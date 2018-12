Deux Mayennais de 19 et 20 ans condamnés pour avoir tabassé un homme de 65 ans

Mayenne, France

"Je voulais simplement défendre mon fils" explique Daniel, le visage tuméfié, couvert de bleus, devant le tribunal de Laval. Ce mardi, cet homme de 65 ans a été tabassé par trois jeunes à Mayenne, dont un mineur, devant le logement de son fils, placé sous curatelle, que les trois jeunes en question importunaient.

"Il a donné une claque au plus jeune, au mineur, du coup je lui ai sauté dessus".

L'homme arrive chez son fils et aperçoit les trois jeunes devant la porte. "Il nous a dit : je vais vous faire la tête au carré, c'est lui qui a dit ça, c'est une expression ancienne" assure le premier. "Il a donné une claque au plus jeune, au mineur, du coup je lui ai sauté dessus" ajoute le deuxième. De son côté Daniel nie avoir proféré des menaces, le père reconnaît simplement avoir bousculé l'un des jeunes.

"Je voulais défendre mon fils, et j'ai été agressé"

"Je voulais défendre mon fils" témoigne Daniel, 65 ans. Copier

"Je voulais défendre mon fils, et j'ai été agressé. Je n'ai pas pu fournir beaucoup d'explications à ces jeunes qui visiblement n'en avaient pas très envie, ça s'est terminé en bagarre violente. Ça s'est passé en une minute. Je leur ai simplement dit de laisser mon fils tranquille, que sinon ils allaient avoir des ennuis avec la police, et là, c'était le mot qu'il ne fallait pas dire. J'ai été renversé parce que les trois m'ont poussé, il y en a un qui est tombé sur moi, les coups pleuvaient. J'ai réussi à me relever, heureusement pour moi, parce que je pense que je ne serai peut-être plus ici".

Coups de pieds, coups de poings, coups de casque de scooter

"Quand vous regardez le visage de votre victime, vous trouvez votre réaction proportionnée ?" demande la présidente du tribunal. "C'est allé trop loin", reconnaissent les deux jeunes. Daniel a été roué de coups au sol, coups de pieds, de poings et coups de casque de scooter.

"C'était dans l'énervement", se justifie l'un des prévenus, "vous perdez vite le contrôle", répond la présidente du tribunal, et "pour un motif futile", ajoute le procureur de la République.

Les deux jeunes condamnés

Le mayennais de 19 ans a été condamné à huit mois de prison dont quatre mois de prison ferme, avec mandat de dépôt, il a dormi en prison. Son compère de 20 ans écope de huit mois de prison avec sursis. Le mineur, lui, sera jugé devant un juge pour enfant. La victime a eu une interruption temporaire de travail de 7 jours.