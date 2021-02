Deux médiateurs pour les conflits de voisinage à Boulazac en Dordogne

Le dialogue est rompu avec un voisin, à cause d'une haie qui dépasse, du bruit, ou encore d'un muret trop haut. La Mairie de Boulazac met en place les services de deux médiateurs pour venir en aides aux habitants dont le quotidien est miné par un conflit.

"Nous ne sommes ni Zorro, ni juge"

La mission des deux médiateurs Bernard Henri Suberbère et Gérard Blondel sera de rétablir le contact et le dialogue entre des habitants de Boulazac, ou alors de proposer une médiation entre un administré et la Mairie, à la suite d'un conflit. L'idée est d'abord d'écouter ces habitants, "nous ne sommes ni Zorro, ni juge" insiste Gérard Blondel. Dans un délai de deux mois maximum, les affaires sont prises en charge et une solution est proposée.

La Mairie assure que ces deux médiateurs travaillent en toute indépendance et en toute discrétion.

Les habitants de Boulazac concernés par ces conflits sont invités à prendre rendez-vous auprès de Bernard-Henri Suberbère et Gérard Blondel au 06 72 22 26 29 ou au 06 81 90 10 85 et sur le site internet de la ville.