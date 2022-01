Deux Messins arrêtés pour trafic de drogue après une filature à Woippy

Une grosse opération anti-drogue à Woippy, pilotée par le groupe des stupéfiants de la Sûreté départementale de Moselle. Après une filature, mercredi dernier, un homme a été arrêté après avoir récupéré chez son fournisseur 200 grammes de résine de cannabis et 50 grammes de cocaïne.

Ce même fournisseur a été interpellé dans la foulée, et lors de la perquisition de son domicile, les policiers ont saisi plus d'un kilo et demi de cannabis, 30 grammes de cocaïne, et plus de 8000 euros ainsi que plusieurs voitures et un pistolet automatique volé.

Les deux Messins âgés d'une trentaine d'années ont été convoqués ce lundi devant le tribunal.