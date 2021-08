Deux messins devant la justice pour violences et séquestration

Une virée alcoolisée a dégénéré à Metz. Deux messins de 21 et 22 ans ont été interpellés par la police dans la nuit de dimanche à lundi dans le quartier de Bellecroix pour avoir violenté et retenu contre leur gré deux jeunes filles originaires de Nancy et âgée de 19 et 17 ans.

Le groupe avait d'abord passé une partie de la soirée chez l'un des deux garçons avant de partir en voiture. C'est à ce moment que la situation a dérapé : les auteurs auraient violenté et enfermé les victimes dans le véhicule. L'une d'elle a pu prévenir sa grand-mère par téléphone qui a ensuite elle-même alerté les policiers. La voiture rapidement localisée à Bellecroix, les jeunes filles ont été délivrées vers 1h du matin.

Les deux hommes ont été déférés devant le parquet de Metz ce mardi à l'issue de leur garde à vue. Ils seront jugé en comparution immédiate mercredi pour violences volontaires aggravées et séquestration.