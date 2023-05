Deux meurtres en deux jours à Valence : "occuper le terrain pour casser le paroxysme" dit la préfète

Depuis le premier meurtre perpétré dans la nuit de mardi à mercredi , il y avait déjà une demi-compagnie de CRS en renfort à Valence. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il y avait au total cent policiers sur le terrain dans la zone de sécurité prioritaire, patrouillant à Fontbarlettes et au Plan.

Pourtant, cela n'a pas empêché un nouvel homicide sur l'avenue Kennedy qui longe le quartier du Plan. Vers 2 heures du matin, un homme circulant à scooter a été poursuivi par une voiture et abattu de plusieurs balles. Son engin a été découvert incendié près du rond-point dit du MacDo tandis que le corps de la victime gisait sur le terre-plein central. La victime est un Valentinois, connu des services de justice, sorti de détention récemment.

2 morts et 11 blessés par balles depuis janvier

Dans un point presse ce vendredi après-midi, le procureur de la République Laurent de Caigny a évoqué à nouveau "un mode opératoire digne du grand banditisme". Il s'agit bien d'actions violentes liées à la drogue. Le bilan depuis le début de l'année est saisissant : en plus des deux morts par balles, onze personnes ont été blessées par arme à feu pour un total de 31 faits, 31 fois où des armes à feu ont été utilisées à Valence pour infliger des blessures, tirer en l'air ou sur des façades.

Les policiers d'élite de la CRS 8 en "sur-renforts"

Ce vendredi soir, c'est la CRS 8 qui arrive à Valence, une unité d'élite spécialisée dans les violences urbaines. Ces policiers resteront jusqu'à dimanche, en plus de la demi-compagnie de CRS déjà présente et qui reste jusqu'à lundi. La préfète de la Drôme parle de "situation inédite de sur-renforts". "Les renforts sont là pour geler le territoire, rassurer la population, garantir la sécurité, effectuer toutes sortes de contrôle" dit-elle. "Cette semaine est une semaine de paroxysme. L'objectif des prochains jours, c'est de casser ce paroxysme. Nous allons occuper le terrain, faire des saisies d'armes et de stupéfiants le plus possible" explique encore Elodie Degiovanni qui appelle au civisme les habitants des quartiers en leur demandant de témoigner pour faire progresser l'enquête.