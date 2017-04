Deux migrants électrocutés sur un train Vintimille-Nice en traversant la frontière

Deux migrants ont été électrocutés lundi soir à Nice (Alpes-Maritimes) en traversant la frontière franco-italienne sur le toit d'un TGV. Ces deux mineurs de 17 ans sont originaires de Guinée. L'un est gravement blessé, l'autre légérement.

L'accident a eu lieu dans une ancienne gare, la gare Saint-Roch, aujourd'hui dépôt de la SNCF et gare de fret. Vers 22h30, lundi soir, ces deux migrants de 17 ans, originaires de Guinée Konakry sortaient tout simplement de leur cachette. Ils étaient sur le toit d'un train, un TGV en provenance de Vintimille qui allait se ranger dans cette gare.

40 km sur le toit du train

Ils auraient donc parcouru les 40 km entre la frontière italienne et Nice sur la motrice du train. C'est quand ils ont voulu descendre qu'ils ont pris une décharge, un arc électrique qui les a projetés à terre. Ils sont saint et sauf, en vie, même si l'un est gravement blessé, brûlé aux jambes et l'autre est blessé plus légèrement.

Ce n'est pas la première fois

Mais ce n'est pas la première fois qu'un tel événement arrive. Le dernier en date, il y a tout juste un mois, à Cannes. Un corps carbonisé, impossible à identifier, avait été retrouvé sur le toit d'un train venant lui aussi de Vintimille.