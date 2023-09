Deux militaires du 35e RI de Belfort identifiés comme néonazis par une enquête du journal Streetpress

Deux militaires du 35e RI de Belfort ont été identifiés comme des adhérents de l'idéologie néonazie par une enquête du journal en ligne Streetpress publiée ce mercredi.

Ils ont été confondus par plusieurs photos publiées sur leurs comptes Instagram, sur lesquelles ils affichent croix gammées, salut hitlériens et autres références suprémacistes.

« Facile à repérer »

L'un des deux mis en cause, Lukas C., est facilement reconnaissable comme un jeune militaire du régiment belfortain : « Cela n'a pas été très compliqué, malheureusement pour ce jeune militaire, puisqu'il a mis beaucoup d'indications sur son appartenance au 35e RI, avec notamment l'insigne qu'il peut y avoir sur le béret ou sur le patch » explique Christophe-Cécil Garnier, journaliste auteur de cette enquête pour Streetpress. Le jeune homme a même repartagé une photo publiée par le compte officiel du régiment.

Sur le compte Instagram du jeune militaire s'affichent « des déclarations d'amour au IIIe Reich, des poses de militaires faisant le salut nazi ou des messages suprémacistes qui célèbrent la race blanche » complète le journaliste.

Appels à la haine

Un deuxième militaire, Raphael G., a quant a lui été identifié grâce à des recoupements entres ses différents profils sociaux. Il figure, mimant le salut nazi, aux côtés de Lukas C. dans ce qui apparait comme une chambre de régiment.

En plus de l'affichage de ces symboles, les deux mis en cause relaient des appels à la haine qui visent les étrangers ou les LGBT : « Ce qui me choque le plus, c'est la volonté affichée de tuer des personnes, complète Christophe-Cécil Garnier, quand l'un d'eux écrit " Envoyez-nous, l'armée, on nettoiera bien le pays" par exemple. Ce sont quand même des termes très inquiétants quant à la manière dont ce militaire, qui fait partie de la représentation nationale, perçoit ses concitoyens. »

Selon l'article de Streetpress, Lukas C. et Raphael G. appartiennent au groupe d'extrême-droite des Vandal Besak, groupuscule violent qui sévit dans la capitale bisontine.

Les deux militaires convoqués

Le commandement du 35e RI de Belfort a fait savoir que les deux mis en cause sont convoqués ce mercredi soir pour s'expliquer sur les faits. S'ils les reconnaissent, ils risquent de lourdes sanctions allant du blâme à la radiation.

Au printemps 2021, un autre militaire du régiment avait été épinglé par une enquête de Mediapart pour son appartenance à la mouvance néonazie.