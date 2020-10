Deux militaires et un ancien soldat condamnés pour des coups de couteau à Besançon

Deux militaires de Valdahon et un ancien soldat ont été jugés ce lundi après-midi devant le tribunal de Besançon. Ils étaient soupçonnés d'avoir frappé trois jeunes dont deux au couteau dans la nuit du 19 au 20 septembre dernier à Besançon. La bagarre a éclaté en marge de l’événement Les Boucles du Dons place Pasteur.

Un couteau pour se protéger

Devant les juges, les trois militaires âgés d'une vingtaine d'années, ont reconnu les faits, mais ont assuré que c'était pour se défendre. A la barre, le premier militaire explique qu'il a sorti son couteau uniquement pour se protéger, quand il a vu que ça dégénérait. La présidente le coupe et lui dit : "Quelqu'un qui se défend, ça ne donne pas ce genre de plaies."

J'ai échappé de peu à la mort - L'une des victimes

Et l'une des victimes poignardées le confirme : "Il m'a blessé en me donnant un coup par derrière à la cuisse",explique cet étudiant. Un autre a été touché au dos et un troisième roué de coups. Pourtant, le soldat persiste : "ce sont bien eux qui nous ont attaqués en premier". Non, dit la procureure, dans son réquisitoire. Elle dénonce des violences gratuites du début à la fin, commises en plus par des soldats. "Ce sont des militaires entraînés à gérer des situations stressantes, qui font ça", insiste Alexandra Chaumet. Les trois militaires baissent la tête : "On n'a pas réfléchi," reconnaît le plus jeune, âgé de 22 ans. Et pourtant les conséquences auraient pu être dramatiques, explique l'avocat d'une des victimes, Me Vernet. A la barre, il lit son témoignage : "j'ai échappé de peu à la mort."

Maintien en détention pour deux d'entre eux

Le tribunal a reconnu les trois hommes coupables. Le premier militaire a été condamné à 1 an et demi de prison dont 6 mois assorti d'un sursis pendant 2 ans, avec maintien en détention, et interdiction de port d'arme. Le deuxième, ex-soldat, a écopé d'un an de prison dont 4 mois avec sursis, là aussi, avec retour en prison. Enfin, le dernier a pris 8 mois d'emprisonnement, là aussi avec sursis, sans mandat de dépôt, et surtout sans interdiction de port d'armes.