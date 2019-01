Deux militants anti-Bure jugés en appel à Nancy

Nancy, France

Un peu plus d'une heure de débat, un représentant du ministère public hésitant sur les photos censées représenter les deux prévenus, et les deux paysans à la barre qui assument leur opposition au centre d'enfouissement de Bure mais qui démentent catégoriquement être les personnes qu'on leur montre sur les clichés. « Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’instruction est bancale » estime Muriel Ruef, avocate de l'un des deux prévenus « on ne sait pas comment de cette photo, hyper floue et sur laquelle on ne reconnait personne et sur laquelle il est même très difficile de voir une infraction, et on ne sait pas comment on est passé de cette photo à une personne avec un nom, un prénom et une adresse, il y a vraiment des trous dans l’investigation, soyons clair ! ».

Deux députées de la France Insoumise sont venues soutenir les opposants à Cigéo © Radio France - Mohand Chibani

La justice veut faire un exemple

L’autre avocat de la défense, Florian Regley soupçonne les pouvoirs publics de vouloir faire de ce procès un exemple « sur 500 manifestants, on en prend deux, plus ou moins au hasard, et je crois que la justice devait avoir des comptes à régler, en tout cas la question est sur la table, notamment dans le cadre d’une autre instruction. En tout cas, regardez derrière vous, ils sont encore nombreux à croire au combat, ce n’est donc pas terminé ».

Ces terres ont déjà vécues les pires horreurs de la guerre, Remy, agriculteur

En traversant la rue, sur la place carrière, une cinquantaine de personnes sont en effet rassemblées devant un stand de la Confédération Paysanne pour partager, soit un café, soit une soupe. Tous sont venus soutenir les deux prévenus. Remy Picot, agriculteur à la retraite vient d’Alsace «ces terres où l’on veut installer le centre d’enfouissement ont déjà vécues les pires horreurs de la guerre de 14-18 et là, on leur fait subir le même sort pour des millénaires, c’est vraiment la pire des choses ».

Le jugement des deux paysans a été mis en délibéré au 21 mars prochain. Tous les militants seront encore là pour soutenir leurs copains.