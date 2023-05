Réforme des retraites : deux militants CGT comparaîtront pour des coupures de courant en novembre à Bordeaux

Deux syndicalistes de la CGT énergie mis en examen. Cinq militants avaient été interpellés mercredi à 6h du matin à leur domicile. Trois d'entre eux sont sortis sans poursuites de leurs 36h de garde à vue. Deux autres sont mis en examen et comparaitront en novembre pour "vol en réunion, dégradation en réunion, mise en danger d'autrui et coupures de courant illégales". Ils sont placés sous contrôle judiciaire en attendant, "un symbole de répression politique de plus" pour la CGT.

Le 4 avril dernier 20 000 bordelais avaient subi une coupure de courant durant les manifestations contre la réforme des retraites. Le CHU Pellegrin et le gestionnaire du réseau électrique Enedis avaient porté plainte.