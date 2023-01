Deux militants d'extrême gauche de Dordogne arrêtés pour avoir saboté des installations éoliennes

Ils sont soupçonnés d'avoir coupé des câbles pour faire s'effondrer au sol plusieurs mâts de mesures en Haute-Vienne, ces tiges métalliques installées par les promoteurs en vue d'installer une éolienne. Quatre personnes, deux hommes et deux femmes, ont été arrêtés par les gendarmes le jeudi 18 janvier par les gendarmes, et mis en examen le lendemain par un juge d'instruction de Limoges pour "dégradations en réunion" et "association de malfaiteurs".

Comme l'a révélé Sud Ouest ce mercredi 25 janvier, deux d'entre eux sont des habitants du Nontronnais de la mouvance d'extrême gauche. Une femme de 62 ans a été arrêtée dans le secteur de Piégut-Pluviers, c'est une ancienne de l'Education nationale qui a viré dans la mouvance d'extrême gauche, et qui était connue des autorités pour avoir participé à plusieurs manifestations et rassemblements, notamment la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. L'autre est un homme de 34 ans.

Deux Périgourdins du Nontronnais

Entre le 6 juillet et le 21 octobre derniers, il y a eu au moins cinq destructions de mâts de mesure culminant pour certains à plus de 100 m et équipés de divers appareils pour mesurer le vent et capter des sons d'animaux afin de vérifier le potentiel des sites et l'impact sur la faune avant une éventuelle implantation d'éoliennes.

Des projets contre lesquels certains opposants ont donc sorti les grands moyens : "Ces dégradations ont notamment consisté dans le coupage des câbles soutenant les mâts, occasionnant leur effondrement", écrit le procureur de Limoges dans un communiqué.

Ils avaient été filmés

Les dégradations ont parfois été filmées, comme à Rilhac-Lastours, à cinq kilomètres à peine de la Dordogne, où des caméras de surveillance ont immortalisé l'an dernier des personnes au visage dissimulé, qui avaient aussi masqué leur plaque d'immatriculation. Ce soir là, le mat de Ladignac-le-Long, pas très loin, avait également été attaqué.

Les enquêteurs de la brigade de recherches de Limoges sont remontés jusqu'à deux hommes de 28 et 34 ans, dont un Périgourdin, et deux femmes de 25 et 62 ans, dont une Périgourdine. Un seul a un casier judiciaire, condamné pour une affaire de tags. Les quatre suspects ont été placés sous contrôle judiciaire, avec obligation de verser des cautions d'un montant total de 120 000 euros.