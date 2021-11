Deux militants d'ultradroite appelant à des "actions violentes" interpellés à Montauban et en Gironde

Deux militants de la mouvance d'ultradroite qui appelaient à des "actions violentes" ont été interpellés ce mardi, l'un à Montauban (Tarn-et-Garonne) et l'autre en Gironde. Ces deux personnes ont été placées en garde à vue a appris l'AFP d'une source proche du dossier. Toujours selon l'Agence France Presse, les deux individus repérés par des échanges sur messagerie cryptée ont été interpellés par les services de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et "plusieurs dizaines d'armes de toutes sortes, ainsi que du matériel entrant dans la composition d'explosifs" ont été découverts lors de perquisitions.

Un employé municipal de Montauban

Ces deux personnes sont visées par une enquête du parquet antiterroriste précise franceinfo en citant une source judicaire, et l'une d'entre elles est un employé de 46 ans de la mairie de Montauban (Tarn-et-Garonne). Des armes ont été retrouvées chez lui.

La Dépêche du Midi indique de son côté que cet employé municipal est visé par une enquête préliminaire pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et provocation directe à un acte terroriste. Le quotidien régional précise que cela fait suite à une "propagande à caractère raciste et antisémite et prônant des actes de violences".

La garde à vue des deux individus peut se prolonger durant 96 heures.