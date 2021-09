Deux militants de Génération identitaire condamnés, après l'opération anti-migrants dans les Pyrénées

L'ancienne porte-parole et un militant du mouvement d'ultradroite ont été condamnés à deux mois de prison avec sursis ce jeudi 9 septembre à Saint-Gaudens. Ils sont reconnus coupables de "provocation à la haine raciale" et "injures publiques" après une opération anti-migrants au col du Portillon.

L'ancienne porte-parole du mouvement d'ultradroite dissous Génération identitaire, Thaïs d'Escufon, a été condamnée jeudi à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) à deux mois de prison avec sursis "pour injures publiques", après la publication d'une vidéo anti-migrants, lors d'une opération anti-migrants dans les Pyrénées, le 19 janvier dernier.

Un autre militant de ce mouvement, Jérémie Piano, qui a également publié des vidéos hostiles aux migrants, a été condamné à la même peine pour "provocation à la haine raciale". Chacun d'entre deux a aussi été condamné à 3.000 euros d'amende.

L'audience s'était tenue le 16 juin en l'absence des prévenus. Le procureur de la République de Saint-Gaudens, Christophe Amunzateguy, avait requis quatre mois de prison avec sursis et réclamé 4.000 euros d'amende pour chacun. "C'est une procédure très particulière, la question porte sur la liberté d'expression politique", avait-il souligné. Le magistrat avait aussi expliqué pourquoi il avait retenu des infractions différentes contre les deux militants.

Ils avaient tous deux posté des vidéos sur Youtube, après une opération anti-migrants le 19 janvier au col du Portillon, à la frontière entre la France et l'Espagne. Lors de cette opération, une trentaine de militants au volant de véhicules sérigraphiés "Defend Europe" avaient déployé une banderole "No way". Une équipe était ensuite partie avec un drone pour "surveiller la frontière", avaient-ils affirmé.

Selon le procureur, la porte-parole du mouvement, Anne-Thaïs du Tertre d'Escoeuffant, dite Thaïs d'Escufon, une étudiante toulousaine de 21 ans, avait "stigmatisé" les migrants dans une vidéo Youtube publiée le 21 janvier en affirmant qu'il était "scandaleux qu'un migrant puisse traverser la frontière". Des propos qui caractérisent "ce passage de la frontière comme un danger, c'est une spéculation sur la notion de danger alors que rien n'est argumenté".

Concernant Jérémie Piano, le procureur avait dénoncé "un appel à la révolte" et "la construction d'un discours stigmatisant". Dans une autre vidéo Youtube de l'opération postée le 20 janvier, il évoquait "une invasion migratoire", "des milliers de clandestins déjà en France" dont "probablement des voleurs, des violeurs et des terroristes en puissance".

Génération identitaire a été dissous début mars. Le Conseil d'Etat a confirmé cette décision, estimant qu'elle était "proportionnée à la gravité des risques pour l'ordre public".

