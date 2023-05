Deux militants écologistes écopent de prison avec sursis pour s'être accrochés aux poteaux d'Ernest-Wallon

Erwan et Jean, deux jeunes âgés de 27 et 29 ans, comparaissaient ce mercredi après-midi devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour avoir interrompu le match de rugby Stade toulousain-Stade français , le 5 novembre dernier. Ils s'étaient accrochés aux poteaux de l'en-but toulousain avec des colliers de serrage en plastique. Sur leurs tee-shirts, on pouvait lire "il nous reste 872 jours" et "Le 49.3 tue". Ces deux jeunes hommes qui soutiennent le collectif écologiste Dernière Rénovation ont été condamnés à deux mois de prison avec sursis, peine assortie d'une interdiction de paraître dans une enceinte sportive pendant deux ans. Ils devront verser 7188 euros au Stade Toulousain au titre du préjudice matériel. Les avocates des prévenus ont annoncé leur intention de faire appel dans les prochains jours.

"Une action symbolique"

Le 5 novembre dernier, Erwan et Jean reconnaissent être entrés sur la pelouse du stade, munis de chaussures d'escalade, et s'être attachés, visages découverts aux poteaux. Leur action avait causé l'interruption de la rencontre de Top 14, retransmise en direct à la télévision, pendant six minutes, avant que les stadiers ne parviennent à les faire redescendre.

A la barre Erwan justifie son acte : "j'ai fait cela parce qu'en tant que citoyen j'ai besoin d'agir, de défendre le vivant. J'ai manifesté, j'ai voté, signé des pétitions, on a assigné l'Etat en justice pour inaction climatique, mais pour faire bouger les choses nous sommes contraints à la désobéissance civile. C'était ce match l'occasion d'alerter sur l'urgence climatique et de faire une action médiatique." "Quel lien entre le réchauffement climatique et un match de TOP 14 de rugby ?" s'interroge la présidente. "A aucun moment nous avions l'intention de porter atteinte au club ou de dégrader du matériel" précise les prévenus.

La plaidoirie des avocats repose sur l’état de nécessité. Ce dernier est reconnu lorsqu’une personne accomplit un acte répréhensible pour assurer sa sauvegarde face à un danger imminent. Si Erwan et Jean ont interrompu l’évènement, c'est au nom du danger imminent que représente le réchauffement climatique. "La cour de cassation a reconnu que la crise climatique constitue un péril imminent", rappellent les avocates de la défense, elles s'appuient aussi sur la liberté d'expression qui a été réprimée, selon elles, de manière disproportionnée.

Cité à la barre comme témoin par la défense, le maire de l'Union et conseiller départemental, Marc Péré, a assisté à la rencontre de Top 14 le 5 novembre dernier, il raconte "j'ai assisté à l'évacuation de ces jeunes, l'un d'entre eux a pris un coup de poing dans les côtes, alors qu'il était tenu par deux agents, cela m'a été insupportable. Je trouve leur action courageuse, forte. Que pèse une interruption de match durant six minutes face à la cause qu'ils défendent ?" La présidente du tribunal rétorque : "nous ne sommes pas dans une arène politique, tenez-vous en à ce que vous avez vu."

Dans son réquisitoire, la représentante du ministère public rappelle que la barre transversale a été détériorée par l'intervention des stadiers pour déloger les militants. Pour le parquet, "l'état de nécessité doit être écarté ainsi que la liberté d'expression qui s'arrête quand elle nuit à autrui." La peine requise est de 3 mois de prison avec sursis.

Au cours de leurs plaidoiries, Me Clémence Durant et Claire Dujardin regrettent que le tribunal ne diffuse pas les images de l'évènement. Elles rappellent que ces deux jeunes hommes ont passé du temps en garde à vue, ont été soumis à un contrôle judiciaire strict. Elles soulignent que l'en-but était ancien et qu'on leur demande de régler la totalité de la facture pour le rénover. Elle se servent également de cette tribune pour rappeler l'urgence du réchauffement climatique : "20 % de nos émissions de gaz à effet de serre sont imputables aux passoires thermiques et le réchauffement climatique constitue un péril imminent". Les avocates citent le rapport des experts du GIEC, la jurisprudence concernant les décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron. "Si les tribunaux n'entendent pas ces actions symboliques, d'autres violentes pourraient se produire à l'avenir" mettent-elles en garde.

Déception mais combattivité

"Le jugement rendu est lourd et la peine se veut dissuasive" réagit le collectif Dernière Rénovation dans un communiqué. Dernière Rénovation "dénonce une criminalisation des défenseurs de l’environnement et une réponse judiciaire disproportionnée". Dernière Rénovation avait organisé un rassemblement festif de soutien aux prévenus devant le tribunal judiciaire de Toulouse avant le procès, auquel 150 personnes ont participé.

Me Claire Dujardin reconnait être déçue à l'énoncé de la décision de justice, mais le temps d'obtenir des jurisprudence dans ce genre d'affaire est long. "On l'a vu dans les affaires de décrocheurs de portraits." Elle pense peut-être aussi que la justice veut envoyer un signal avant la Coupe du monde de rugby à l'automne, les JO à l'été 2024 en France.