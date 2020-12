Deux mineures rouent de coup une jeune-femme pour une simple remarque, à Pontarlier

Deux mineures sont soupçonnées d'avoir roué de coups une femme de 22 ans. Elle leur avait reproché de cracher, sans masque, dans un hall d'immeuble à Pontarlier, dans le Haut-Doubs cinq jours plus tôt. Mercredi 2 décembre 2020, elles ont été identifiées et interpellées par la police.

Mercredi 2 décembre 2020, deux mineures ont été identifiées et interpellées par la police. Ces dernières sont soupçonnées d'avoir roué de coups une femme de 22 ans. Elle leur avait reproché de cracher, sans masque, dans un hall d'immeuble à Pontarlier, dans le Haut-Doubs cinq jours plus tôt. La victime s'en sort avec cinq jours d'ITT.

Une remarque à propos de crachas au sol

Vendredi 27 novembre 2020 vers 17 heures 30, une femme de 22 ans voit deux jeunes-filles cracher par terre, sans masque, dans un hall d'immeuble du centre-ville de Pontarlier. Cette femme leur fait une remarque. En guise de réponse, les deux mineures la font tomber et lui donnent plusieurs coups de pied et coups de poing. Blessée, la victime se voit prescrire une ITT - Incapacité temporaire de travail - de cinq jours.

Cinq jours plus tard, mercredi 2 décembre 2020, les policiers identifient et interpellent une première jeune fille. Elle reconnait partiellement les faits et donne le nom de sa comparse. La deuxième se présente le lendemain au commissariat, elle nie toute implication.

La victime reconnait les deux mineures

Convoquée, la victime reconnaît formellement ses deux agresseuses, à travers une glace sans tain. Les deux jeunes filles ont 16 ans.

Elles sont poursuivies pour violences en réunion ayant entraîné une ITT de cinq jours. Elles sont convoquées le 7 janvier devant le juge des enfants à Besançon.