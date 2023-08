Deux mineurs condamnés après les émeutes dans le centre-ville de Villefontaine

Villefontaine avait fait partie des communes iséroises les plus touchées par les émeutes qui avaient suivi la mort de Nahel, tué le 27 juin par le tir d'un policier à Nanterre. Le centre-ville de cette commune du Nord-Isère avait subi d'importantes dégradations . Une dizaine de jours plus tard, deux mineurs soupçonnés d'avoir pris part aux dégradations étaient interpellés. Ils ont comparu ce mercredi 16 août devant le tribunal pour enfants de Vienne. Aucun des deux n'avaient été condamnés par le passé.

ⓘ Publicité

Incendie du poste de police

Le plus jeune des deux, âgé de 14 ans, a écopé de deux ans de prison, dont un an avec sursis a indiqué ce mercredi soir le Parquet de Vienne dans un communiqué. Il était suspecté d'avoir participé à l'incendie du poste de la police municipale le soir du 29 juin, mais aussi à la dégradation d'une banque et d'un centre culturel le lendemain. Il a été placé en détention à l'issue de l'audience. À sa sortie de prison, il sera suivi durant deux ans par la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Il devra également suivre un stage de citoyenneté.

Une banque et un centre culturel dégradés

Le second jeune prévenu, âgé de 15 ans, était poursuivi pour des dégradations commises dans le centre culturel et la banque (mais pas pour l'incendie du local de la police). Il avait immédiatement reconnu les faits souligne le parquet. Condamné à un an avec sursis, il échappe à la prison mais intégrera un centre éducatif fermé.

Les deux adolescents auront par ailleurs interdiction de se rendre à Villefontaine.