Deux mineurs interpellés dans l'enquête sur les feux de poubelle à répétition à Montlouis-sur-Loire

Les auteurs présumés des nombreux incendies qui ont touché la commune de Montlouis-sur-Loire en Indre-et-Loire depuis la fin de l'année 2022 ont été identifiés et interpellés ce mercredi annonce la ville dans un communiqué transmis ce vendredi à France Bleu Touraine. L'enquête menée par la gendarmerie a permis d'identifier deux individus âgés de 13 et 17 ans. Ils ont reconnu être les auteurs d’une vingtaine de feux durant leur garde à vue et ils sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Tours en octobre prochain.

Depuis la fin 2022, la municipalité a fait le compte, "pas moins de 80 bacs à ordures, une boite à livres et des arbres ont été détruits par le feu et le mur d’une école a été touché" précise la municipalité dans le communiqué publié ce vendredi. À chaque fois, les pompiers ont du intervenir et sécuriser les lieux et la remise en état a coûté plusieurs dizaines de milliers d’euros à la collectivité.

Une mesure d'éloignement déjà prononcée

En attendant cette comparution, une première audience a eu lieu ce vendredi 30 juin et une mesure d’éloignement du mineur de 17 ans a été prononcée. Ainsi, il devra être hébergé en dehors du département avec interdiction de paraitre sur le territoire communal. Le maire de Montlouis-sur-Loire, Vincent Morette espère que les sanctions seront sévères, " la Justice aura à se prononcer avec fermeté et exemplarité. Nous formulons le souhait que les peines soient dissuasives, notre avocat défendra les intérêts de la collectivité en ce sens" souligne-t-il dans le communiqué.

Les images prises par la vidéoprotection ont joué un rôle déterminant dans l'enquête, la municipalité annonce donc qu'elle va déployer de nouvelle caméras de vidéoprotection et qu'elle lancera le dispositif "Participation citoyenne" avec la gendarmerie nationale à l'automne prochain, en complément "de ses actions de prévention en investissant prioritairement dans l’éducation, la jeunesse, la culture, le sport et l’action sociale".