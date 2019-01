Deux mineurs interpellés pour de multiples dégradations de véhicules à Neulise

Entre le 28 novembre et le 5 décembre, des dégradations sont régulièrement commises la nuit sur des véhicules dans les rues de Neulise. Après des nuits de surveillance, les gendarmes de Saint-Symphorien de Lay interpellent deux mineurs, qui reconnaissent les faits.

Neulise, France

Le groupement de gendarmerie départementale de la Loire vient de mettre fin à une série de dégradations sur des véhicules commise sur la commune de Neulise. Entre le 28 novembre et le 5 décembre, des dégradations sont commises régulièrement la nuit sur des véhicules en stationnement dans les rues du bourg : rétroviseurs extérieurs et feux cassés, un pare brise est même brisé à l'aide d'un panneau de signalisation. Au total 17 véhicules sont dégradés. Après des nuits de surveillance et de multiples investigations, les militaires de la communauté de brigades de Balbigny identifient les deux auteurs. Deux mineurs qui reconnaissent les faits. Ils sont poursuivis pour dégradations du bien d'autrui commis en réunion Ils sont convoqués le 18 mars devant le juge des enfants du tribunal de Grande instance de Roanne pour mise en examen.