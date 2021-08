Deux adolescents interpellés pour une agression sexuelle présumée à Bassussarry

Deux jeunes hommes de 17 ans sont en garde à vue ce lundi 23 août, dans les locaux de la gendarmerie d'Ustaritz. L'enquête porte sur une agression sexuelle dénoncée par une adolescente âgée elle aussi de 17 ans. La jeune fille affirme qu'elle a été agressée lors des fêtes de Bassussarry, dans la nuit du samedi 21 août au dimanche 22 août 2021. Le parquet de Bayonne confirme que l'adolescente a porté plainte. Les deux garçons, ainsi que la jeune fille sont scolarisés dans des établissements de Bayonne.

Enquête en cours

Selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune fille accuse l'un des deux adolescents. Il aurait profité des fêtes du village pour l'agresser, selon ses dires. Elle explique aussi avoir été victime des même faits lors d'une soirée privée antérieure, et dans ce cas elle met en cause l'autre jeune homme gardé à vue. Les auditions se poursuivent et des témoins de la soirée sont entendu par les enquêteurs.