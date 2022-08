Deux mineurs interpellés suite à l'incendie qui a détruit l'attraction de luge sur rails Clécy Gliss

Deux personnes ont été interpellées vendredi 12 août par les forces de l'ordre, dans le cadre de l'enquête de la gendarmerie pour tenter de comprendre l'origine de l'incendie qui a dévasté Clécy Gliss, l'attraction de luge sur rails à Clécy (Calvados), en Suisse normande, dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 août.

Deux mineurs originaires de Seine-Maritime

Selon la procureure de la République de Caen Amélie Cladière, ces deux suspects seraient des mineurs, originaires de Rouen et du Havre, en Seine-Maritime.

Le local technique et le snack, où les boissons et la nourriture étaient servies, ont été entièrement détruits par les flammes. Au moins une porte a été fracturée et plusieurs objets ont été dérobés, ce qui avait rapidement fait pencher les enquêteurs vers la piste criminelle.

Les conséquences de cet incendie ont été importantes pour les deux propriétaires du lieu et pour leurs trois salariées, toutes et tous désormais au chômage technique. Les deux gérants de l'attraction venaient tout juste de la racheter.