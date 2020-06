Deux mineurs de 13 et 17 ans mis en examen pour trafic de stupéfiants à Nîmes

C'est au cours d'une patrouille dans le secteur de la Placette mardi 9 juin, que les policiers de la BAC (Brigade Anti-criminalité) de Nîmes ont repéré les deux adolescents. Les deux mineurs, âgés de 13 et 17 ans effectuaient régulièrement des allers retours entre la place et un appartement pour vendre de la drogue. A l'intérieur, les policiers ont découvert 1040 euros en espèces et 31 pochons de 2 grammes de cannabis. 6 personnes ont été interpellées. Deux acheteurs ont été entendus par les policiers. Ils ont été remis en liberté mais font l'objet d'un rappel à la loi. Deux autres adultes ont été mis hors de cause et laissés libres. Les deux mineurs eux ont été mis en examen pour trafic de drogue.

La drogue était cachée dans un paquet de gâteaux

Le lendemain, c'est rue de la République à Nîmes que les policiers de la BAC ont interpellé un homme de 27 ans qui faisait des allers retours réguliers avec un paquet de gâteaux à la main. Un paquet dont il s'est débarrassé quand il a vu les policiers. A l'intérieur, ils ont trouvé 5 bonbonnes de cocaïne et deux sachets de résine de cannabis. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue.