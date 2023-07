Deux mineurs placés sous contrôle judiciaire après les violences et les dégradations à Villefontaine

Le parquet de Vienne a entendu deux suspects très jeunes ce jeudi 13 juillet. Deux adolescents de 14 et 15 ans ont été déferrés suite à leur interpellation mardi 11 juillet. Ils sont soupçonnés d'avoir participé aux violences et dégradations à Villefontaine en Nord-Isère à la fin du mois de juin, suite à la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre , en région parisienne.

C'est entre autre la vidéosurveillance de Villefontaine qui a permis aux enquêteurs de les identifier souligne le parquet de Vienne dans un communiqué. Le plus jeune, âgé de 14 ans, est poursuivi pour l'un des faits les plus marquants des violences sur la commune nord-iséroise : l'incendie du poste de police municipale, le 29 juin. La justice lui reproche aussi d'avoir dégradé le centre culturel Simone Signoret et une agence bancaire la nuit suivante.

Procès devant le tribunal pour enfants en août

Le second, âgé de 15 ans, aurait lui aussi pris part à la dégradation de ces deux bâtiments. En revanche, il n'est pas impliqué dans l'incendie des locaux de la police municipale d'après le parquet de Vienne.

Ces deux adolescents n'ont jamais été condamnés. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire et ont interdiction de se rendre à Villefontaine. Dans son communiqué, le parquet précise que la détention provisoire est "juridiquement impossible pour les mineurs de moins de 16 ans." L'un est placé en centre éducatif fermé, l'autre en centre éducatif renforcé et ils n'ont pas le droit de sortir entre 20H et 6H du matin, en attendant leur passage devant le tribunal pour enfants de Vienne au mois d'août.