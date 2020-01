Deux mineurs reconnaissent 30 cambriolages dans le secteur de Montpellier

Montpellier, France

Deux mineurs de 15 et 17 ans ont reconnu être les auteurs de 30 cambriolages à Montpellier, Lattes et Pérols. Entre octobre 2018 et juin 2019, ils ont pris pour cible des restaurants, des pharmacies, des bureaux de tabac et des salons de coiffure. Pour parvenir à les identifier, les enquêteurs se sont notamment basés sur la vidéosurveillance et l'ADN : le premier, un Montpelliérain, était placé dans le centre éducatif fermé de Lavaur (Tarn). Le second a été cueilli chez lui à Lunel, le lundi 20 janvier.

Malgré leur jeune âge, ils sont multirécidivistes. Déjà interpellés par les gendarmes pour des vols à effraction dans le secteur de Frontignan et déjà interpellés par la police pour des cambriolages commis à Montpellier. Celui qui était placé à Lavaur est retourné dans le centre éducatif fermé. L'autre a été remis en liberté en attendant d'être mis en examen.