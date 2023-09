Deux mineurs suspectés de trafic de drogue interpellés à Bagnols-sur-Cèze

Deux mineurs de 16 et 17 ans ont été interpellés ce mardi soir dans le hall d'un immeuble du quartier des Escanaux à Bagnols-sur-Cèze. Ils venaient de se débarrasser d'un sac contenant de la drogue et une forte somme d'argent liquide. Dans ce sac, les policiers nationaux et municipaux qui intervenaient ensemble sur cette opération, ont découvert environ 1 000 euros en liquide, 1,2 kg de résine de cannabis, 700 g d'herbe et 350 g de cocaïne. Les deux jeunes ont été placés en garde à vue.

ⓘ Publicité