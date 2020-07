Deux minutes d'arrêt à 19h30 : les bus Sankeo rendent hommage au chauffeur agressé à Bayonne

Deux minutes d'arrêt, une minute de silence : à 19h30 ce mercredi soir, les bus de l'agglomération de Perpignan vont cesser de rouler pour rendre hommage au chauffeur agressé à Bayonne dimanche pendant son service.

"Pour témoigner de sa solidarité et manifester son indignation et parallèlement à la marche blanche organisée par les collègues du conducteur, Perpignan Méditerranée Métropole au travers de son délégataire Sankéo, s’associera à un mouvement national" écrit la compagnie dans un communiqué.

De nombreuses villes de France vont observer le même hommage à 19h30, heure du départ d'une marche blanche à Bayonne depuis l'arrêt de bus où s'est produite l'agression.

Quatre personnes ont été mises en examen, dont deux pour tentative d'homicide involontaire : le chauffeur de bus a été roué de coups et laissé en état de mort cérébrale alors qu'il voulait contrôler le ticket d'un des mis en cause et exigeait le port du masque pour les trois autres.