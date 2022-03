Deux mis en cause dans un trafic de stupéfiants à Toulon s'évadent pendant leur garde à vue

C'est une ombre dans un très beau dossier de démantèlement de trafic de cocaïne en ce début de semaine dans la cité de la Florane à Toulon. Parmi la vingtaine de personnes interpellées et placées en garde à vue, deux mis en cause sont parvenus à s'évader de deux endroits différents.

Afin d'éviter tout contact entre mis en cause dans les geôles de l'Hôtel de police de Toulon pendant le temps de la garde à vue, les enquêteurs les répartissent dans différents bureaux de police de l'arrondissement de Toulon. C'est une procédure tout à fait courante dans ce type d'affaires et elle se passe sans problème, évidemment, dans la majorité des cas.

Ce qui explique que l'un des gardés à vue a été conduit mercredi soir au commissariat de Sanary pour y passer la nuit. Selon les informations recueillies par France Bleu Provence, c'est à son arrivée sur place, sur le parking que l'individu a réussi à s'enfuir dans les rues de la cité balnéaire, sans que les policiers parviennent à lui mettre la main dessus.

Même chose deux jours plus tard dans des circonstances un peu différentes, cette fois-ci au sein même du bureau de police de la Garde. Un autre individu s'est fait la belle à l'issue de son audition. Il a violemment bousculé le policier qui venait de l'entendre, avant de sauter du premier étage par une fenêtre et de s'enfuir en direction d'une zone boisée. Une attitude qui illustre une fois de plus la détermination de ces individus de ne pas rendre de comptes. Lors de la vague d'interpellations dans la cité, un des mis en cause n'avait pas hésité à se laisser glisser du quatrième étage d'un immeuble pour tenter d'échapper aux policiers.

Deux évasions dans la même affaire qui plonge la Direction Départementale de la Sécurité publique du Var dans l'embarras d'autant que cette vague d'interpellations illustrait le travail de longue haleine accompli dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Le Parquet de Toulon n'a pas non plus souhaité faire de commentaires.